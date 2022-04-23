Ильхам Алиев принял губернатора Астрахани

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет осуществляет плодотворное сотрудничество с отдельными субъектами России, в том числе Астраханской областью.

В ходе встречи было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных сферах.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью в торгово-экономической, транспортной, транзитной, судостроительной, портовой сферах. Было отмечено, что в Баку функционирует астраханский бизнес-центр, а в Астрахани - азербайджанский бизнес-центр, построенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере, обсуждены важные проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Астраханской области. Было подчеркнуто, что школа имени Гейдара Алиева, функционирующая в Астрахани более 10 лет, вносит вклад в развитие двусторонних связей в гуманитарной сфере, а также выражена уверенность в том, что визит Игоря Бабушкина будет способствовать дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.