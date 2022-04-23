Руслан Алиев принял масаллинцев

Генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев встретился с жителями Масаллинского района.

Наряду с гендиректором на приеме присутствовали представители Ленкоранского регионального управления по эксплуатации газа Масаллинской зоны обслуживания. На встрече были выслушаны проблемы и предложения граждан. Обращения касались индивидуальной газификации, строительства газопроводов к поселкам и новопостроенным домам, трудоустройства, переноса газопроводов и других вопросов.

Руслан Алиев лично выслушал около 50 граждан, обратившихся на прием, и поручил руководителям Ленкоранского регионального управления газоэксплуатации и Масаллинской зоны обслуживания решить возникшие вопросы. Часть таких вопросов решили на месте. Обращения по вопросам, не входящим в компетенцию «Азеригаз», зарегистрированы для направления в соответствующие органы.