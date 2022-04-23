Эрдоган и Гутерриш обсудили ситуацию в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре обсудили усилия по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и открытие гуманитарных коридоров для помощи нуждающимся, передает пресс-служба организации.

В ходе встречи Гутерриш выразил поддержку продолжающимся дипломатическим усилиям Турции в связи с продолжением войны в Украине.

«Они подтвердили срочную необходимость в работающих гуманитарных коридорах для эвакуации гражданских лиц и доставки необходимой помощи затронутым группам населения», - добавили в офисе генерального секретаря.

В сообщении отмечается, что Гутерриш и Эрдоган подтвердили общую цель добиваться скорейшего урегулирования в Украине, создания условий для помощи мирным жителям, а также высказались за продолжение контактов по данным вопросам.