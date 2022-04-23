SOCAR: Азербайджан не платит рублями за российский газ

В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прокомментировали информацию о том, что Азербайджан будет платить за импортируемый из России газ в рублях.

Как сообщает haqqin.az, в компании заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Отметим, что ранее сегодня директор четвертого департамента МИД России по СНГ Денис Гончар заявил, что около 30% всей торговли между Россией и Азербайджаном осуществляется в рублях и архитектура торговли быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям.