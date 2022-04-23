Захарова о российско-украинских переговорах: процесс не закончен

«Переговорные команды Москвы и Киева существуют, процесс не закончен». Об этом заявила в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, у нее на данный момент нет данных о других переговорных форматах.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Стамбуле пока не готовятся.