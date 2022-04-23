Эрдоган: слова Байдена не имеют никакого значения для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова президента США Джо Байдена о «геноциде армян» не имеют для Анкары значения, и порекомендовал ему сначала «хорошо изучить историю».

«Армянские претензии, которые якобы признаются администрациями различных стран, для нас не имеют значения. Именно так мы расцениваем заявления президента США Байдена. Господин Байден должен очень хорошо изучить и знать историю с армянами. Мы не можем простить ему попытку бросить вызов Турции, не зная этих вещей», - заявил он в ходе выступления в Анкаре, передает «Анадолу».