Британия направит в Украину несколько бронетранспортеров Stormer
«Великобритания передаст Украине «небольшое количество» бронетранспортеров Stormer, оснащенных зенитными пусковыми установками для ракет Starstreak. Они должны усилить ПВО Украины». Об этом в британском парламенте заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC.
По его словам, машины обладают улучшенными «противовоздушными возможностями ближнего действия как днем, так и ночью».
Уоллес также сказал, что ракеты Starstreak уже были развернуты и использовались в Украине в течение последних трех недель.