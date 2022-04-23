Байрамов и Ховаев обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений

В понедельник, 25 апреля, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Также состоялось обсуждение текущей ситуации в областях подготовки будущего мирного договора между Арменией и Азербайджаном, открытия всех коммуникационных линий и начала процесса делимитации. Было подчеркнуто, что азербайджанская сторона готова предпринять соответствующие шаги для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Специальный представитель МИД России еще раз отметил, что Россия готова поддержать достижение прогресса по всем обозначенным направлениям.