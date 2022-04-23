В Ереване проходят акции протеста, есть задержанные

В Ереване продолжаются несколько акций протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передают армянские СМИ.

Отмечается, что несколько тысяч человек проводят шествия по центральным улицам столицы, периодически перекрывая автомобильное движение.

Между демонстрантами и полицией время от времени происходят стычки. В настоящее время перекрыт центральный проспект Баграмяна.

Акции протеста были организованы вечером в понедельник перед главным офисом правящей партии «Гражданский договор». Были задержаны 10 человек, несколько из них получили различные телесные травмы в ходе столкновений с полицией.