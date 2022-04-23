Минобороны Британии: Россия потеряла 15 тысяч военных в Украине

По оценке правительства Великобритании, с начала войны в Украине убиты около 15 тысяч российских военнослужащих. Эту цифру назвал министр обороны Бен Уоллес, выступая в парламенте, передает DW.

Кроме того, он указал на потери ВС РФ в военной технике. В частности, за все время военных действий уничтожены либо захвачены более 2 тысяч единиц бронетехники, в том числе, не менее 530 танков, 560 БМП, 530 БТР, а также более 60 вертолетов и истребителей.

Британский министр также напомнил, что в начале войны в Украине Россия имела более 120 тактических батальонных групп, что соответствовало примерно 65 процентам числа всех наземных боевых частей российской армии.

«В настоящее время мы предполагаем, что более 25 процентов из них уже не боеспособны», - отметил он.