В поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружено место массового захоронения жителей города – уже третье за последние дни. На спутниковых снимках видно, что длина траншей для тел составляет до 70 метров, пишет «Радио Свобода».

Отмечается, что третье место массового захоронения под Мариуполем сфотографировал спутник Planet. Траншеи для братской могилы появились на кладбище Старого Крыма 24 марта – практически сразу после взятия поселка российскими войсками.

На спутниковых снимках можно увидеть, что длина траншей составляет 60-70 метров. Общая протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.