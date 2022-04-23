Корабли НАТО уже в Финляндии

Корабли из Латвии, Нидерландов и Эстонии примут участие в совместных маневрах с силами обороны Финляндии, передает «Голос Америки».

Латвийский минный заградитель LVNS Virsaitis, эстонский – ENS Sakala и нидерландский – HNLMS Schiedam – будут тренироваться вместе с двумя кораблями того же класса из финского берегового флота.

Двухдневные учения, которые начнутся 28 апреля, подготовят финские корабли к участию в деятельности сил реагирования НАТО в 2022 году и будут посвящены «противоминным мерам и работе в многонациональной структуре».

Ранее, 13 апреля, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ее страна в ближайшие несколько недель примет решение о том, подавать ли заявку на вступление в НАТО.