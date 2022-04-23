Мэр Херсона признал: российские войска «хозяйничают» в горсовете
«Военные России захватили здание Херсонского городского совета и начали там «хозяйничать». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев.
По его словам, вечером 25 апреля российскими военными был захвачен Херсонский городской совет и со здания снят флаг Украины.
«Военные отобрали у охраны ключи от здания и пытались выяснить, в котором часу обычно начинается рабочий день. Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой. Со вторника, 26 апреля, горсовет не будет работать, поскольку все помещения временно контролируются российскими войсками», - отметил он.