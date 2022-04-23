Эрдоган назвал депутата Пайлана «предателем»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в парламенте страны не место депутату от прокурдской партии, который внес на рассмотрение законопроект о признании Анкарой «геноцида армян».

«Мы воспринимаем законопроект в качестве открытого предательства в высшей инстанции», - сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Он выразил надежду на то, что в отношении депутата, поправшего нормы права и морали парламента, будут приняты необходимые меры.

Напомним, что законопроект о признании Турцией «геноцида армян» в турецкий парламент внес представитель прокурдской Партии демократии народов Гаро Пайлан.