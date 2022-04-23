Вспышка коронавируса в Китае обрушила цены на нефть

В ходе торгов в понедельник резко снизились цены на нефть. Это происходит на фоне опасений сокращения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом. К примеру, в Шанхае в эти выходные зарегистрировано рекордное количество новых случаев заболеваемости.

Как пишет «Интерфакс», июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру понедельника, 25 апреля, упали в цене на $6,14 (5,76%) – до $100,51 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на этот момент на $5,85 (5,73%) – до $96,22 за баррель.

Ожидаемое снижение спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо в Китае составляет около 20%, или примерно 1,2 млн баррелей в сутки. Это наиболее резкое падения спроса с начала эпидемии COVID-19 в Ухане более двух лет назад.