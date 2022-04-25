Здание мэрии Кременной взорвалось в ходе заседания сепаратистов «ЛНР»

В городе Кременная (Луганская область) в здании мэрии, где собрались на совещание сепаратисты «ЛНР» и назначенный пророссийский мэр, произошел взрыв». Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай.

«И что-то там газ взорвался и, в общем, нет там больше никого», – сказал Гайдай.

О взрыве газа во время совещания в Кременной написал в Telegram и советник главы МВД Антон Геращенко. Он также сообщил, что никто не выжил.

По словам Геращенко, одновременно со взрывом в здании горсовета произошел еще один взрыв газа в районном отделе полиции.