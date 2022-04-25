Разведка Украины прокомментировала взрывы в Приднестровье

Напомним, что ранее сегодня в столице непризнанной «Приднестровской Молдавской республики» прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного «Министерства государственной безопасности».

«Серия взрывов в здании так называемого «Министерства государственной безопасности» непризнанного Приднестровья – это спланированная провокация российских спецслужб. Москва продолжит теракты в Тирасполе и других городах Молдовы». Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР добавили, что для руководства Приднестровья обстрел здания в центре Тирасполя не стал неожиданностью.

«Еще за три дня до инцидента, руководители «ПМР» уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера».

Взрывы в Тирасполе, уточнили в ГУР, – это одна из запланированных российскими спецслужбами провокаций, организованных ФСБ для нагнетания в Приднестровье панических и антиукраинских настроений. Их цель – оправдать войну в Украине и привлечь ПМР к боевым действиям на украинской территории.