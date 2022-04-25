Сделка года: Илон Маск купил Twitter за $44 миллиарда
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил соцсеть Twitter за 44 миллиарда долларов, сообщает компания Twitter.
«Twitter, Inc. сегодня объявил о том, что заключил окончательное соглашение о том, что будет приобретен компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию, сделка оценивается примерно в 44 миллиарда долларов», - говорится в сообщении.
Илон Маск, менее двух недель назад предложивший владельцам Twitter продать ему компанию, заявил, что у этой соцсети есть огромный нереализованный потенциал, который он сможет реализовать. Он уже предложил несколько изменений - от смягчения ограничений публикуемого контента до искоренения фейковых аккаунтов.
«Свобода слова - это основа функционирования демократии, а Twitter - это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются вещи, жизненно важные для человечества», - заявил Маск, объявляя о сделке, пишет BBC.
Илон Маск - самый богатый человек на планете, журнал Forbes оценивает его состояние в 273,6 млрд долларов, в основном благодаря его акциям в компании Tesla, которой он руководит. Еще одна известная фирма, тесно связанная с его именем - аэрокосмическая компания SpaceX.