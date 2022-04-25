Эммануэлю Макрону удалось прервать традицию последних лет, когда французскому президенту не удается обеспечить себе второй срок. Николя Саркози проиграл на выборах Франсуа Олланду, а тот, когда пришла пора побороться за второй срок, снял свою кандидатуру, поскольку все свидетельствовало о том, что шансов никаких нет.

У Макрона изначально шансы были неплохие, но перед днем голосования некоторые опросы показали сокращение разрыва с Марин Ле Пен до 4%, и это вынуждало предполагать вероятность, когда его избиратели не покажут большой явки, и за счет этого правая популистка сможет вырвать победу. Обошлось без сюрпризов, в итоге действующий президент опередил оппонентку на 17 убедительных процентов. Хотя, конечно, это и не 32% разрыва, которые были в 2017 году. Так ведь и сам президент далеко не так свеж и привлекателен, как пять лет назад. Избиратели не испытывают к Макрону былых ярких чувств, просто выбор в его пользу представляется более рациональным, чем в пользу Ле Пен, которая, несмотря на значительно более смягченный образ, чем раньше, продолжает отпугивать умеренную часть избирателей.

О различии в электоратах двух основных конкурентов говорит анализ данных экзит-полла. Среди служащих за Макрона – 77%, за Ле Пен – 23%. Рабочие голосовали преимущественно за Ле Пен – 67%, за Макрона – 33%. Высокообразованные французы – 74% за президента, 26% – за его соперницу. Состоятельные люди с доходом от трех тысяч евро в месяц и выше – 65% за Макрона, 35% – за Ле Пен. 69% проголосовавших за Макрона удовлетворены жизнью, среди сторонников Ле Пен таких только 31%.

Иными словами, главу государства поддержали в основном те, у кого, в общем, и так все в жизни относительно хорошо, а против – недовольные. Если посмотреть на результаты с этой стороны, то они выглядят не так прекрасно, как кажется на первый взгляд. Почти 42% недовольных в стране – это много. Если же учесть, что число неудовлетворенных работой президента все последние годы превышало количество тех, кто ею удовлетворен, второй срок Макрону дастся непросто. В первом туре больше 60% французов отдали голоса за антиэлитных кандидатов, и лишь непривлекательность Ле Пен сыграла в пользу именно что представителя элиты.