Вот и козыри Макрону! Посмотрим, как он их разыграет итоги с haqqin.az
Эммануэлю Макрону удалось прервать традицию последних лет, когда французскому президенту не удается обеспечить себе второй срок. Николя Саркози проиграл на выборах Франсуа Олланду, а тот, когда пришла пора побороться за второй срок, снял свою кандидатуру, поскольку все свидетельствовало о том, что шансов никаких нет.
У Макрона изначально шансы были неплохие, но перед днем голосования некоторые опросы показали сокращение разрыва с Марин Ле Пен до 4%, и это вынуждало предполагать вероятность, когда его избиратели не покажут большой явки, и за счет этого правая популистка сможет вырвать победу. Обошлось без сюрпризов, в итоге действующий президент опередил оппонентку на 17 убедительных процентов. Хотя, конечно, это и не 32% разрыва, которые были в 2017 году. Так ведь и сам президент далеко не так свеж и привлекателен, как пять лет назад. Избиратели не испытывают к Макрону былых ярких чувств, просто выбор в его пользу представляется более рациональным, чем в пользу Ле Пен, которая, несмотря на значительно более смягченный образ, чем раньше, продолжает отпугивать умеренную часть избирателей.
О различии в электоратах двух основных конкурентов говорит анализ данных экзит-полла. Среди служащих за Макрона – 77%, за Ле Пен – 23%. Рабочие голосовали преимущественно за Ле Пен – 67%, за Макрона – 33%. Высокообразованные французы – 74% за президента, 26% – за его соперницу. Состоятельные люди с доходом от трех тысяч евро в месяц и выше – 65% за Макрона, 35% – за Ле Пен. 69% проголосовавших за Макрона удовлетворены жизнью, среди сторонников Ле Пен таких только 31%.
Иными словами, главу государства поддержали в основном те, у кого, в общем, и так все в жизни относительно хорошо, а против – недовольные. Если посмотреть на результаты с этой стороны, то они выглядят не так прекрасно, как кажется на первый взгляд. Почти 42% недовольных в стране – это много. Если же учесть, что число неудовлетворенных работой президента все последние годы превышало количество тех, кто ею удовлетворен, второй срок Макрону дастся непросто. В первом туре больше 60% французов отдали голоса за антиэлитных кандидатов, и лишь непривлекательность Ле Пен сыграла в пользу именно что представителя элиты.
Марин Ле Пен проиграла третьи выборы подряд и, с высокой вероятностью, в следующем цикле президентских выборов мы ее уже не увидим. Хотя ей всего 53 года, и она обладает огромным опытом, а нынешний результат – самый высокий за всю карьеру, будет сказываться и усталость от ее фигуры, да и подросли в среде правых популистов новые амбициозные политики, которые не прочь сместить ее с позиции традиционного «пугала» для респектабельных избирателей. Она и сама говорила, что это ее последние президентские выборы, но в таких делах верить на слово политикам, конечно, нельзя.
Эммануэлю Макрону также предстоят последние пять лет в большой политике, действует ограничение на два президентских срока. И если первые пять лет он поработал на то, чтобы второй срок стал возможным, теперь можно потрудиться и на историю. Как выявила нынешняя война Украины с Россией, в Европе существует большой дефицит на решительных лидеров. Борис Джонсон пытается полностью занять эту нишу, но Великобритания покинула Евросоюз, а в ЕС Олаф Шольц находится под огнем критики за свою мягкую позицию по отношению к России-агрессору. Макрон, получив свою порцию насмешек за полдесятка телефонных разговоров-уговоров с Путиным, готов теперь выступить таким лидером от имени Франции, которая еще помнит фигуры Ширака или Миттерана.
Во внутренней политике тоже придется непросто, поскольку именно на его второй срок придутся сложные решения по энергетическому переходу, а, значит, период повышения цен на энергоносители и соответствующая перестройка экономики. Нужно сказать, что Франции это сделать проще, чем Германии, где запрещены атомные электростанции, и зависимость от российского газа в разы выше. Вот и козыри Макрону! Посмотрим, как он их разыграет.