США и Великобритания дали Швеции гарантии безопасности до вступления в НАТО

США и Великобритания дали Швеции гарантии безопасности до вступления страны в НАТО, пишет газета Aftonbladet.

По данным источников издания, поддержка Швеции будет заключаться в сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных военных учениях, расширении присутствия Альянса в Балтийском море. Кроме того, планируется усиление сотрудничества в сфере разведки и противостояния различным угрозам, включая в киберпространстве.

Напомним, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО одновременно. Ожидается, что это произойдет во второй половине мая.