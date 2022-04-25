Кулеба просит ООН организовать гуманитарный коридор из «Азовстали»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба надеется, что генсек ООН Антониу Гутерриш организует эвакуационный коридор для защитников и гражданских Мариуполя, передает AP.
Глава МИД Украины также выразил обеспокоенность по маршруту поездки генсека ООН в Европу.
По мнению Кулебы, генеральный секретарь «должен сосредоточиться, прежде всего, на одном вопросе: эвакуации Мариуполя».
«Это действительно то, на что способна ООН. И если он продемонстрирует политическую волю, характер и принципиальность, то это, надеюсь, позволит продвинуться вперед», – заявил министр.