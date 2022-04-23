Лавров обвинил Киев в срыве переговоров
«Киев сделал огромный шаг назад в переговорах с Россией по совету США и Британии, отступившись от стамбульских предложений». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Киев сделал огромный шаг назад в переговорах с Россией по совету США и Британии, отступившись от стамбульских предложений». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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