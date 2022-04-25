Лавров: Россия обсуждает с Украиной ее внеблоковый статус
«На переговорах Москвы и Киева обсуждается именно внеблоковый статус Украины». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявления спикера украинской Рады.
«Буквально сегодня прочел сообщение – спикер Верховной Рады заявил, что по итогам этого кризиса Украина не уберет из своей конституции положения о намерении вступить в НАТО. Это как? На всех переговорах обсуждается нейтральный, внеблоковый статус Украины в купе с гарантиями безопасности, которые будут распространяться на определенную территорию», - заявил Лавров.