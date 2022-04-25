Лавров: риск ядерной войны существует

«Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки» переподтвердили тезис о недопустимости ядерной войны.

«Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», - сказал он в эфире Первого канала.