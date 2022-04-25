Россия о начале Третьей мировой войны

«Но правила поведения были достаточно понятные – было понятно в Москве, как ведет себя Вашингтон, и Вашингтону было понятно, как ведет себя Москва. И сейчас правил тоже, в общем-то, мало остается», - заявил Лавров.

«Сейчас нет такого канала, и никто не пытается его создать. Отдельные робкие попытки, которые предпринимались еще на ранней стадии, они большого результата не дали. Они были сопряжены с тем, что уже отчаявшись достучаться до НАТО все эти годы, когда она вопреки обещаниям расширялась, когда вопреки нашим предупреждениям накачивали вооружениями Украину, всячески поощряли ее русофобскую сущность, сущность того режима, который установился при Порошенко и укрепляется при Зеленском», - заявил Лавров.

Говоря о том, что готова сделать Москва для того, чтобы не допустить начала Третьей мировой войны, дипломат отметил, что Россия уже делает немало и долгие годы.

«Еще при администрации Трампа, мы выступали за то, чтобы на высшем уровне Москва и Вашингтон подтвердили заявление Горбачева и Рейгана 1987 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Мы убеждали команду Трампа воспроизвести это очень важное заявление – важное для наших народов, но и для всего мира. К сожалению, нам не получилось убедить своих коллег в необходимости такого шага, но вот с администрацией Байдена мы договорились очень быстро, и в июне прошлого года во время саммита в Женеве наши президенты такое заявление сделали», - сказал глава МИД России.