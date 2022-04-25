Лавров рассказал, чем закончится война в Украине

«Конфликт в Украине закончится договором, но его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат». Об этом в эфире «Первого канала» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует.

«Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», - сказал Лавров.