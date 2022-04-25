Россия надеется, что НАТО не введет войска в Украину

«Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО в Украину в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения – что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, – и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», - сказал Лавров.