Зеленский о том, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда закончится война, и что может стать победой для Украины, передает РБК-Украина.

Глава украинского государства отметил, что на этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа.

«Когда будет победа, ее ощутит каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло быстрее, мы должны думать не о том, когда и что это будет, мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание российских войск на нашей земле еще более невыносимым», - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова к миру. Она была готова, когда война продолжалась только на Донбассе, и готова сейчас.

«Но, чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться, потому что каждый день борьбы – это плюс годы и годы мирной жизни после этой войны, после нашей победы», - подчеркнул президент.