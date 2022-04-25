Лавров: США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть переговоры

«США и Великобритания давят на Украину, чтобы затянуть мирные переговоры». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого канала».

По его словам, ни США, ни Великобритания не советуют Зеленскому ускорять переговоры и рекомендуют ужесточать свою позицию.

Он отметил, что Украина отказалась подписывать ею предложенные на переговорах в Стамбуле тезисы, что стало, по его словам, огромным шагом назад в переговорном процессе.

«Думаю, что этот шаг назад был сделан по совету наших американских и британских коллег прежде всего. Может быть, поляки здесь играли какую-то роль, прибалты», - отметил Лавров.