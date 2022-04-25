В Украине заявили, что российские войска наступают на родной город Зеленского
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ВС России увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов Днепропетровской области в направлении Кривого Рога, передает РБК-Украина.
«За последние сутки значительно увеличилась интенсивность обстрелов со стороны противника. Так ночью было два прилета «Смерчей» на околицы села Новолатовка. Сегодня обстреляны наши территории в районе Зеленодольской громады, населенных пунктов Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Князевка и ряда других. Жертв, слава Богу, нет», - заявил Вилкул.