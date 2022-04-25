Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов
«По состоянию на данный момент удалось вернуть контроль над уже 931 населенным пунктом». Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он добавил, что еще многие города и громады находятся под временным контролем российской армии.
«Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю», - сказал Зеленский, добавив, что Россия может тратить колоссальные ресурсы для того, чтобы поддерживать войну, но «уроки истории хорошо известны».
По словам Зеленского, за два месяца создана глобальная антивоенная коалиция против России.
«Уже введены санкции, отнявшие у нее будущее. Украина получает помощь от десятков стран. Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка непосредственно», - отметил украинский лидер.