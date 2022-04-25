Зеленский назвал количество освобожденных населенных пунктов

«По состоянию на данный момент удалось вернуть контроль над уже 931 населенным пунктом». Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что еще многие города и громады находятся под временным контролем российской армии.

«Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю», - сказал Зеленский, добавив, что Россия может тратить колоссальные ресурсы для того, чтобы поддерживать войну, но «уроки истории хорошо известны».