Белый дом может ввести еще больше санкций против России

«Правительство США допускает введение дополнительных санкций против России». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

По ее словам, вполне возможно, что Вашингтон примет новые меры в отношении Москвы. При этом Псаки подчеркнула, что «никто не может оградиться от американских рестрикций».

«Разумеется, мы уже ввели санкции против президента России Владимира Путина, его дочерей и людей из ближайшего окружения. Мы продолжим изучать ситуацию. Вероятно, мы предпримем что-то еще», - сказала пресс-секретарь.