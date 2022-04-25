Илькин Шафиев, обозреватель 02:10

О давней и страстной любви Франции к Армении знают все. Не случайно Париж порой называют «западным представительством Армении» (не путать с восточным представительством, которое находится в Москве – ред.) С проявлениями этих чувств МИД и общественность Азербайджана сталкиваются давно и регулярно. Официальный Баку настолько к ним привык, что, строя отношения с Пятой Республикой, неизменно учитывает трогательную, хотя и несколько странную армянофилию Елисейского дворца.

Впрочем, чувства чувствами, а международная политика – это все-таки не загородный отель класса «Вдали от жен», в котором встречаются тайные любовники. А потому Азербайджан периодически призывает Париж к сдержанности, тактично напоминая, что даже самые трепетные чувства не должны выходить за границы, установленные международным правом, и уж тем более выливаться в поддержку армянского сепаратизма на суверенных территориях Азербайджана. Как точно выразился президент Ильхам Алиев, «…если французы так сильно любят армян, почему бы им не создать на своей территории второе армянское государство?..» В азербайджано-французских отношениях «армянский трек» звучит как заезженная патефонная пластинка: вначале какой-нибудь депутат или кандидат в президенты Франции нелегально, «огородами» проникает через территорию Армении в Азербайджан, где открыто поддерживает армянский сепаратизм, потом МИД Азербайджана направляет в Париж ноту протеста с последующим занесением этого политика в «черный список», после чего французский МИД отвечает, что за визиты и выступления отдельных политиков официальный Париж ответственности не несет. После чего стороны делают вид, что удовлетворены обменом нотами и откладывают «пластинку» до очередного французского визита.

И вот, наконец, произошло то, что рано или поздно должно было произойти – в связи со скандальной деятельностью Джонатана Лакота, бывшего посла в Армении, МИД Франции оказался в весьма трудной ситуации и вынужден искать внятные оправдания. Напомним, речь о том самом Джонатане Лакоте, который, покидая Армению после завершения каденции посла, написал на своей странице в социальной сети: «Вы (как и его соотечественник, Людовик XIV, экс-посол обращается к себе в третьем лице — ред.) не покидаете Армению, вы забираете её с собой, во Францию». Послом в Армении Лакот был с 2017 по 2021 год и запомнился не только проявлениями бурной, выходящей за рамки дипломатического протокола любви к Армении. Перефразируя крылатое выражение, этнический француз Лакота, судя по его высказываниям и признаниям, стремился быть армянином больше, чем католикос Гарегин II. Впрочем, посвящать этот текст любовным страстям Лакота, тем более выражаемым публично, было бы неправильно – в конце концов, каждый человек сам выбирает себе объект обожания. Да и вообще, как говорят французы, L’amour est aveugle («Любовь слепа»). Оставим также на профессиональной совести высокопоставленного французского дипломата его участие в период 44-дневной войны в работе армянской пропагандистской машины, практически в унисон с Арцруном Ованнесяном. В тот период даже армянские журналисты отмечали, что Джонатан Лакот занимал в вопросе войны с Азербайджаном более радикальную позицию, чем даже правительство Армении.

Вот что сказал, в частности, посол Франции в прощальном интервью армянскому изданию Hetq: «Мы должны зафиксировать, что спустя месяцы после 44-дневной войны карабахский вопрос все еще открыт, война какого-либо решения не дала. Война показала, что для проживающих в Карабахе армян существует экзистенциальная угроза. Мы живем в 21 веке, и в 21 веке мы не можем допустить, чтобы люди не могли жить в своем доме. Мы не можем допустить, чтобы они сталкивались с такими проблемами, как война или депортация. Целью должно стать возобновление переговоров и обеспечение безопасности населения Карабаха...» Субъективность, провокационные заявления и политическую ангажированность Лакота в Баку терпели до тех пор, пока он находился в Ереване. Но когда дипломата отозвали в Париж, где его назначили заместителем гендиректора Управления по политическим вопросам и безопасности МИД Франции, ситуация изменилась. Особенно когда стало ясно: бывший посол не только не отошел от своей предвзятости к Азербайджану и его политике, но, похоже, его риторика стала еще более непримиримой и воинственной. В этом «нынешнему» Джонатану Лакоту может позавидовать даже посол Армении во Франции Асмик Толмаджян. Так, Лакот, который время от времени сеет в профилях социальных сетей атмосферу ненависти к Азербайджану (https://twitter.com/jonathanlacote https://www.facebook.com/jonathan.lacote.94), использовал в своей провокационной риторике даже российско-украинскую войну. «Как и сегодня в Украине, сцены расстрелов и обезглавливания армянских солдат и мирных жителей в Нагорном Карабахе выкладывались в интернет и рассылались семьям погибших по мобильным телефонам», - пишет высокопоставленный чиновник МИД Франции.

Added to the sickening crime itself is its posting online by these psychopaths.

Today in Ukraine, like yesterday in Nagorno-Karabakh, where the executions and beheadings of Armenian soldiers and civilians were posted online and sent to the families via the victims' cellphones. https://t.co/WnnHPIUMmL — Jonathan Lacôte (@JonathanLacote) April 9, 2022

Свою отвратительную клевету дипломат выложил также в Twitter и Facebook. Причем на двух языках, английском и французском, чтобы охватить более широкую аудиторию. И вот теперь хочется спросить министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана: «Неужели высокопоставленный чиновник и Ваш непосредственный подчиненный, распространяя злостную клевету об Азербайджане, высказывает личную точку зрения? Неужели и сейчас МИД Франции ответит на ноту протеста Баку, что высказывания Джонатана Лакота не отражают точку зрения правительства Франции?..» Жан-Иву Ле Дриану остается только посочувствовать: головной офис Джонатана Лакота является высшим органом континентально-европейского офиса МИД Франции, который, в числе прочего, отвечает за работу с Азербайджаном. Следовательно, дезавуировать гипертрофированную активность в соцсетях бывшего посла в Ереване будет не просто. А точнее, невозможно! Если высокопоставленный чиновник МИД Франции не разделяет взглядов на внешнюю политику и дипломатию с ведомством, в котором работает, если он несет чушь в официальном аккаунте, то почему Лакот курирует отдел, отвечающий за работу с Азербайджаном? И вообще, почему он все еще сотрудник Министерства иностранных дел? Может, Джонатана Лакота «пробила» на нынешнюю позицию в МИД Валери Пекресс, разрушившая во время завершившейся предвыборной президентской кампании репутацию Республиканской партии Франции, тайно перешедшая Лачинский коридор, чтобы проникнуть в Ханкенди? Или Джонатан Лакот не образно, а реально, без ведома МИД Франции, «привез с собой Армению» непосредственно во французское внешнеполитическое ведомство?..

Отметим, что границы враждебности Джонатана Лакота охватывают и Турцию. 24 апреля, в день так называемого «геноцида», он поделился с пользователями соцсетей следующим сообщением: «Армянам по-прежнему угрожают, потому что они - армяне. Сегодня армянский народ стоит перед угрозой геноцида». Дипломат также отправил поздравление на фоне горы Агрыдаг курдам, проживающим в Армении. Общеизвестно, что армяне считают суверенную территорию Турции «своей» и даже внесли эту бредовую идею в текст Конституции страны.

Le 24 avril marque la journée de commémoration du Génocide des Arméniens.



« Qui se souvient de l'extermination des Arméniens ? »

[Hitler à ses généraux, le 22 août 1939]



Soyons du bon côté de la mémoire, de la vérité et de la justice. pic.twitter.com/QLOocq3XjL — Jonathan Lacôte (@JonathanLacote) April 23, 2022