Кулеба отвечает Лаврову: Россия теряет последнюю надежду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал за высказывание российского коллеги Сергея Лаврова относительно «реальной опасности начала Третьей мировой войны». Об этом он написал в своем Twitter.

Кулеба расценил такую риторику Москвы как очередную попытку запугать другие страны, которые оказывают Украине помощь с вооружением для поддержки в противостоянии с Россией.

«Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о «реальной» опасности Третьей мировой войны. Это означает лишь то, что Москва чувствует поражение в Украине», - отметил министр.