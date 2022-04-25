Трамп посоветовал Байдену не бояться «ядерных угроз России»

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что действующий президент Джо Байден должен дать жесткий ответ на ядерные угрозы со стороны России, передает Reuters.

«Президент Путин все время использует слово «ядерное». Но это не работает, это просто не работает. Однако он использует это слово каждый день», - заявил Трамп.

По словам Трампа, Россия использует боязнь мира ядерной войны – и это побуждает его чаще обращаться к ядерным угрозам.

«Байден должен ответить, что у нас лучшее оружие и лучшая в истории подводная сила. Если бы я был президентом, я бы сказал, что мы гораздо сильнее России, а потому вы никогда больше не должны использовать слово «ядерное оружие». А если вы это сделаете, то получите проблемы», – добавил Трамп.