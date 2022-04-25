Министры обороны 40 стран обсудят военную помощь Украине

Военная помощь Украине станет главной темой встречи министров обороны более 40 государств. Проведет встречу на авиабазе Рамштайн в Германии глава Пентагона Ллойд Остин, передает Русская служба BBC.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву: «Следующие несколько недель будут очень, очень важными. Украине нужна постоянная поддержка, чтобы добиться успеха на поле боя. В этом – цель встречи».

Издание напоминает, что с начала российского вторжения в Украину (24 февраля) США предоставили Украине вооружения на 3,7 млрд долларов – от противотанковых ракет «Джавелин» и дронов Switchblade до гаубиц. В воскресенье американский министр обороны вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. После визита в Киев было объявлено о выделении дополнительных 713 млн военной помощи (322 млн – Киеву, остальное – 15 странам-союзницам США, которые обеспечивали Украину вооружением).

Представители администрации США сказали Reuters на условиях анонимности, что российские войска хотят сделать ставку на артиллерию и обстреливать украинские позиции, пока сухопутные силы с разных направлений попытаются окружить и уничтожить значительную группировку украинских войск.