Мамед Эфендиев, отдел экономики 09:43

«Цены выросли, но инфляция стабилизируется» – в определенном смысле слова президента Путина характеризуют нынешнее состояние российского рынка. Безусловно, говорить о стабилизации экономики России еще слишком рано. Разве что можно отметить снижение в апреле роста цен. С другой стороны, семипроцентной инфляции в России не было с 1999 года, а её нынешние темпы еще больше усиливают тревогу за судьбу этой страны. Эксперты в Москве не перестают подчёркивать, что нынешний кризис имеет не экономический, а геополитический характер, поскольку вызван серией антироссийских санкций, последовавших за вторжением России в Украину. Это действительно так, а потому многое, если не все, зависит от развития событий именно в геополитической плоскости.

Казалось бы, при таком раскладе решить проблему несложно – достаточно Кремлю свернуть войну в Украине, и все вернется на круги своя. Увы, в реальности все намного труднее. Во-первых, в Москве отказываться от продолжения войны, похоже, никто не собирается. Наоборот, налицо эскалация российской агрессии. А, во-вторых, если война в Украине продлится еще пару месяцев, то разговоры о возможном восстановлении экономики России и вовсе утратят реальную составляющую. Да и инфляцию в десятки процентов на фоне неминуемого дефолта и дальнейшего банкротства страны сбить без иностранной помощи вряд ли удастся. Многие экономисты считают, что даже с учетом удушающего эффекта санкций у России хватит финансовых ресурсов, чтобы, как минимум, еще два года вести войну и одновременно выполнять социальные обязательства перед своим населением. Прямых ресурсов для ведения войны у России в самом деле хватает. Сложнее просчитать, как долго российский народ будет терпеть ухудшение экономической ситуации? Пока есть возможность продавать нефть и газ – пусть в меньших объемах и с дисконтом, материальных ресурсов для удержания контроля над экономикой у Москвы будет достаточно. Но в случае резкого падения нефтегазовых доходов (например, при тотальном отказе Европы от российской нефти и одновременном снижении цен на энергоносители) власти будут вынуждены отказаться от индексации социальных выплат и даже отложить часть инвестиционных расходов. Тем более, что такая перспектива имеет вполне реальные очертания.

Как утверждает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с момента введения антироссийских санкций, связанных с вторжением в Украину, экспорт в Россию снизился на 70 процентов, европейские аналитики пророчат падение российского ВВП на 11 процентов, а руководство Евросоюза прорабатывает очередной пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдут ограничения на импорт в Европу российской нефти. Мало того, фон дер Ляйен призывает ЕС использовать все политические, экономические и дипломатические ресурсы, чтобы не допустить экспорт российских энергоносителей на другие рынки по более высоким ценам. И вот тут, как говорится, нашла коса на камень. Не прошло и двух месяцев с начала войны в Украине, как министр финансов США Джанет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива для самого Запада. По ее мнению, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь, негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб, который эти санкции наносят России. В ходе состоявшейся накануне пресс-конференции Йеллен подчеркнула, что тотальное блокирование российских углеводородов непременно поднимет мировые цены на нефть и газ, окажет разрушительное воздействие на глобальную экономику и, как это ни парадоксально, пойдет, скорее, на пользу России, которая компенсирует сокращение объемов экспорта за счет взвинчивания цен, нежели цивилизованному сообществу. К слову, Джанет Йеллен – не единственная на Западе, кто придерживается такого мнения. Ранее подобным образом высказался и министр финансов Австрии Магнус Бруннер, по словам которого, его страна не поддержит эмбарго на импорт российского газ, поскольку эта мера создаст Вене куда больше проблем, нежели Москве. Про Венгрию говорить нечего – она изначально выступала против санкций, открыто демонстрируя свою близость с Москвой, и даже, вроде бы, присоединившаяся к санкциям Германия, делает это с многочисленными оговорками и отсрочками…