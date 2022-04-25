«Вчера молодые спортсмены после тренировки выпили холодную воду и почувствовали легкий дискомфорт в желудке. Их отвезли на обследование в больницу. Через два часа они вернулись в комплекс. Состояние их здоровья нормальное. Они чувствуют себя хорошо и продолжают тренироваться. Несмотря на это, анализы, которые у них были взяты, отправлены в лабораторию. О результатах сообщим дополнительно», - сказал Миралиев.

* * * 09:57

В прокуратуру Гёйгёльского района поступила информация о том, что 25 апреля около 12:00 в Центральную районную больницу с диагнозом «пищевое отравление» обратились 15 человек.

Согласно сообщению прокуратуры Гёйгёльского района, установлено, что 15 спортсменов из различных регионов Азербайджана принимали участие в учебно-тренировочном сборе, организованном в Олимпийском спортивном комплексе Гёйгёльского района для подготовки к чемпионату Азербайджана по дзюдо. 25 апреля они обратились в больницу с симптомами тошноты, озноба и рвоты, после оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.

С целью установления причины отравления взяты соответствующие анализы, которые направлены на лабораторное исследование. В прокуратуре района проводится расследование.