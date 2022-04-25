В Херсонской области уничтожен российский склад с боеприпасами, десятки убитых
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и ликвидировали 70 россиян (точное количество погибших уточняется) в районе Великой Александровки Херсонской области. Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Отмечается, что также российские подразделения понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
"Подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области. Несут потери. Группировкой Воздушных сил Вооруженных cил Украины за предыдущие сутки было поражено десять воздушных целей: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатые ракеты", - говорится в сообщении украинского Генштаба.