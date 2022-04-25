Иран перебросил на границу с Афганистаном танковую дивизию

Власти Ирана перебросили на границу с Афганистаном бронетанковую дивизию, передает Aamaj News.

Уточняется, что к границе была направлена 88-я танковая дивизия. Это решение принято якобы по соображениям безопасности из-за недавних инцидентов в районе пограничных пунктов «Докарун» (Иран) — «Ислам-Кала» (Афганистан).

Официального подтверждения или опровержения этой информации со стороны Тегерана пока не последовало.

23 апреля между пограничниками на КПП произошел конфликт, который привел к временному закрытию пограничного перехода с иранской стороны. По данным Tasnim News Agency, талибы начали проводить работы по прокладке дороги недалеко от «Ислам-Кала». Иранские пограничники вмешались и остановили работы, поскольку, как сообщается, у них не было официального подтверждения согласования прокладки новой дороги в пограничной зоне. IRNA сообщает, что на данный момент работы остановлены, а представители властей двух стран готовятся обсудить этот вопрос. КПП «Докарун» является одним из наиболее важных торговых маршрутов между Ираном и Афганистаном.