В Украине ожидают снижение транзита российского газа

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) во вторник может снизиться на 18%, до 56 млн кубометров после 68,4 млн накануне, следует из данных "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).

Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России — они формируются на основе спроса в Европе — на 26 апреля составляют 56 млн кубометров, что почти вдвое меньше того объёма мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в текущем году согласно транзитному контракту — около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год).

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас пополняются запасами "голубого топлива". По данным на утро 25 апреля? заполненность европейских ПХГ составляет 31,6%.