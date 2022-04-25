Россияне бьют по Луганской области: в Попасной и Рубежном идут бои

За прошедшие сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты в Луганской области, сообщается в Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Согласно информации, больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горская община. “Четыре мощные артиллерийские атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух - в Попасной, по меньшей мере одного - в Горском", - отметил он.

Информация о предполагаемых жертвах проверяется. Россияне "продолжают вести боевые действия в районе Рубежного, пытаются овладеть Попасной", отметил Гайдай.

Глава ОВА также сообщил, что за минувшие сутки отбито шесть атак российских войск, уничтожено четыре танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка. Подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".