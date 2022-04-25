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В приднестровском поселке Маяк прогремели взрывы, передает УНИАН. Согласно предварительным данным, взорваны две вышки связи на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе, который находится примерно в 20 км от украинской границы. Согласно информации, основными заказчиками РТЦ были Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио. Отметим, вечером 25 апреля в Тирасполе также были зафиксированы взрывы - предварительно стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Пострадавших не было. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

На фоне этих событий российский полевой командир, офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) пишет, что «сведения о совместной подготовке румыно-украинской коалиции к зачистке Приднестровья получили дополнительные подтверждения. Кроме указанных в моем прошлом сообщении на эту тему подразделений армии Молдовы, комплектующихся румынским личным составом, есть сведения о подготовке целых воинских частей на территории собственно Румынии и уже переодетых в молдавскую военную форму. Также имеется информация о концентрации на границе с Приднестровьем украинских частей и подразделений».