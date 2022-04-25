Взрывы в Тирасполе. Румынская армия прибыла в Молдову? новая напряженность
В приднестровском поселке Маяк прогремели взрывы, передает УНИАН. Согласно предварительным данным, взорваны две вышки связи на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе, который находится примерно в 20 км от украинской границы.
Согласно информации, основными заказчиками РТЦ были Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.
Отметим, вечером 25 апреля в Тирасполе также были зафиксированы взрывы - предварительно стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Пострадавших не было. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.
На фоне этих событий российский полевой командир, офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) пишет, что «сведения о совместной подготовке румыно-украинской коалиции к зачистке Приднестровья получили дополнительные подтверждения. Кроме указанных в моем прошлом сообщении на эту тему подразделений армии Молдовы, комплектующихся румынским личным составом, есть сведения о подготовке целых воинских частей на территории собственно Румынии и уже переодетых в молдавскую военную форму. Также имеется информация о концентрации на границе с Приднестровьем украинских частей и подразделений».
Стрелков утверждает, что интерес украинского военного командования заключается не только в «политическом и пропагандистском щелчке по носу Кремля», но и имеет вполне прикладные цели: захват базы хранения боеприпасов в Колбасной (Приднестровье - ред.), где все еще находится достаточно большое количество амуниции к артиллерийским системам советского производства. Власти и военные Молдовы войны откровенно боятся и даже не особенно свой страх скрывают. Но если (вернее - когда) команда поступит - их не будет спрашивать абсолютно никто».
«У приднестровской армии шансов продержаться сколько-нибудь длительное время без поддержки извне в случае атаки с двух сторон - нет "от слова совсем". А помочь Приднестровью чем-либо, кроме, быть может, какого-то количества ракетных пусков по объектам инфраструктуры ВС РФ сейчас не в состоянии. Источники оценивают вероятность атаки противника на Тирасполь уже в апреле-начале мая, как высокую», - пишет Стрелков.
Местные приднестровские телеканалы также сообщают, что большинство самолётов уже облетают Молдову за 100 километров.