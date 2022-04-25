Переговоры Гейдарова и Либермана в Баку

25 апреля в административном здании МЧС министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром финансов Израиля Авигдором Либерманом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время встречи К.Гейдаров отметил, что отношения между Азербайджаном и Израилем развиваются по нарастающей. Министр подробно проинформировал гостя о направлениях деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям. Подчеркнув, что для расширения связей между соответствующими структурами двух стран существует хороший потенциал, глава МЧС отметил, что в этих рамках подписание в дальнейшем межправительственного соглашения по управлению чрезвычайными ситуациями может стать толчком для развития связей в данном направлении.

Поблагодарив за встречу, А.Либерман отметил наличие связей высокого уровня между Азербайджаном и Израилем. Касаясь важности расширения связей между соответствующими структурами двух стран, гость сказал, что положительно оценивает вопрос, прозвучавший в связи с подписанием межправительственного соглашения по борьбе с чрезвычайными ситуациями.