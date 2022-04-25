Продолжаются поиски пропавших в Лачине азербайджанских военных
Продолжаются поиски двух военнослужащих азербайджанской армии, пропавших без вести в Лачинском районе, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Продолжаются поиски пропавших 4 марта на территории Лачинского района военнослужащих срочной военной службы - рядовых Фарида Аждар оглу Мамедова и Фирдовси Маис оглу Абдуллаева.
В сообщении отмечается, что с целью поиска азербайджанских военнослужащих в высокогорной и труднодоступной местности совместно с соответствующими государственными структурами проводятся поисково-спасательные мероприятия.