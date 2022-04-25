Первый за шесть лет нефтяной танкер из США прибыл в Европу

Супертанкер Vessel Solana с примерно 2 млн баррелей американской нефти на борту прибыл в испанский порт Бильбао в середине апреля, после чего он отправился в Роттердам и Вильгельмсхафен, пишет Bloomberg со ссылкой на данные, показывающие маршруты судов.

Как пишет агентство, это первый нефтяной супертанкер, прибывший из США в Европу за шесть лет. Обычно американская нефть поставляется в Европу на менее крупных судах грузоподъемностью от 600 тысяч до 1 млн баррелей.

Старший аналитик компании Vortexa Давид Вех отметил, что супертанкеры будут "все чаще использоваться для отправки нефти из США в Европу, поскольку клиенты в регионе ищут альтернативы российскому топливу. Vortexa сообщает, что Германия примет еще один супертанкер с американской нефтью в мае.