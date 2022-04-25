Президент США Джо Байден решил изменить стратегию в отношении России после визита американских чиновников в Украину. Ее цель теперь состоит в том, чтобы одержать победу на поле боя настолько решительно, что Россия не сможет совершить каких-либо новых атак, передает CNN со ссылкой на источники в Совете национальной безопасности США.

По данным источников, если ранее в Вашингтоне планировали, как сделать это вторжение стратегическим провалом для России, то сейчас усилия Штатов нацелены на российскую оборонную промышленность, "чтобы подорвать экономическую и военную мощь России". "Мы хотим, чтобы Украина победила. Одна из наших целей заключалась в том, чтобы ограничить способность России сделать нечто подобное снова. Вот почему мы вооружаем украинцев оружием и оборудованием, чтобы защитить себя от русских нападений, и именно поэтому мы используем санкции и экспортный контроль, которые непосредственно нацелены на оборонную промышленность России, чтобы подорвать экономическую и военную мощь России, не дать ей угрожать и нападать на ее соседей", - цитирует РБК-Украина собеседника издания.

Чиновники администрации Байдена с оптимизмом смотрят на то, что это достижимая цель, сообщают источники CNN. "Должностные лица администрации и источники в Конгрессе заявили, что, по их мнению, продолжающаяся военная поддержка Украины может привести к значительным ударам по России, которые повредят ее долгосрочный военный потенциал", - добавляют в издании.