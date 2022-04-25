AZANS внедряет новую систему управления полетами в аэропорту в Зангилане

Успешное испытание готовности данной системы состоялось 26 апреля при совместном участии представителей УВД «Азераэронавигация» (AZANS) и немецкой компании DFS Aviation Services (DAS), отвечающей за управление воздушным движением на территории Германии. Она базируется на современной автоматизированной системе Phoenix, разработанной специалистами DAS.

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» ( AZANS) в рамках восстановления аэронавигационной инфраструктуры обеспечения безопасности полетов внедряет новую автоматизированную систему управления воздушным движением в строящемся на освобожденных территориях Азербайджана международном аэропорту в Зангилане, передает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

«Новые международные аэропорты Азербайджана на освобожденных территориях страны отвечают всем современным стандартам безопасности, имеют развитую инфраструктуру в соответствии с высокими мировыми требованиями. Внедрение новой автоматизированной системы в аэропорту в Зангилане будет способствовать повышению безопасности полетов, а также увеличению пропускной способности воздушного пространства», - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров.

«Сотрудничество между AZANS и DFS Aviation Services в рамках внедрения программно-аппаратного комплекса Phoenix в новых международных аэропортах Азербайджана имеет ключевое значение в вопросе повышения уровня безопасности полетов», - отметил управляющий директор DAS Андреас Поуч.

Весь технический и операционный персонал AZANS прошел соответствующее обучение, проведенное германскими специалистами.

Это вторая автоматизированная система УВД Phoenix, введенная для эксплуатации диспетчерскими вышками в новых аэропортах Азербайджана. Первая была внедрена аэронавигационной службой Германии в международном аэропорту в Физули в августе 2021 года.

Международный аэропорт в Зангилане с взлетно-посадочной полосой длиной в 3000 метров будет оснащен новейшей навигационной инфраструктурой, отвечающей всем международным требованиям и стандартам. Аэропорт предполагается ввести в эксплуатацию в 2022 году.