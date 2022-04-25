Как Европа давит на российскую нефть

Страны Европейского союза в рамках шестого пакета санкций против России изучают перспективы ограничения доходов России от продажи нефти. В том числе - через установление верхнего предела цен. Эту меру в качестве способа очередного давления на Москву назвал анонимный собеседник Financial Times.

Он отметил, что для борьбы с импортом российских энергоносителей может быть выбрано и другое решение. Однако подробностей относительно остальных вариантов раскрывать не стал.