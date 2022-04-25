Пожар на российской нефтебазе потушили спустя сутки

Пожар на нефтебазе российской нефтепроводной компании «Транснефть» в Брянске полностью ликвидировали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Возгорание на территории нефтебазы «Транснефть — Дружба» произошло в ночь на 25 апреля. Областное управление МЧС уточняло, что пожару присвоили повышенный ранг. По данным ведомства, никто не пострадал, эвакуацию населения объявлять не понадобилось. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства инцидента и возбудить уголовное дело.

Кроме того, источники информагентств сообщили о пожаре на еще одном нефтяном объекте в другой части города. По словам собеседника Интерфакс, утром 25 апреля загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. «Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. кубометров», — говорил он.